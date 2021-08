Cristiano Ronaldo lascerà la Juve. Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

Secondo il giornalista Sky il portoghese non giocherà più con la maglia bianconera. Il presidente Agnelli sta aspettando che il Manchester City formalizzi l’offerta che si aggirerebbe intorno ai 28 milioni di euro.

“Sembra che CR7 non ci sarà già con l’Empoli. Ha avuto un confronto molto duro con il suo agente e la società. Il suo desiderio è quello di andare via. Non vuole più indossare la maglia della Juve“.