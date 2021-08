Il cammino della Spagna per Qatar 2022 sta proseguendo molto bene dopo il soddisfacente europeo concluso in semifinale con l’Italia. Fra i convocati della Spagna per le prossime gare di qualificazioni, però, è assente un azzurro, perno della squadra di Luciano Spalletti: Fabiàn Ruiz. Dentro un ex Napoli, Raul Albiol.