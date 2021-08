Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha piazzato il colpo Lucas Torreira, centrocampista attualmente in forza all’Arsenal. L’uruguaiano è atteso domani a Firenze per le visite mediche. Una trattativa che potrebbe avvicinare Sofyan Amrabat al Napoli, visto che potrebbe far fatica a trovare spazio nella squadra voluta da Vincenzo Italiano.