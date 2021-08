Zazzaroni: “Ci sono 3 squadre che non sono da Serie A”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto durante Punto Nuovo Sport Show, trasmissione radiofonica di Radio Punto Nuovo per parlare di questa prima giornata di Serie A:

“In questi giorni abbiamo visto squadre non attrezzate per la Serie A: Genoa, Venezia e Salernitana. Avete visto la formazione del Venezia? Non fa bene al campionato. Lo stesso Empoli ha giocato una buona partita, ma la differenza con la Lazio era troppa. Quest’anno la bagarre è ampia, vediamo il Milan stasera. Se il Napoli resta questo è competitivo, un ottimo Napoli, tatticamente superiore a quello dello scorso anno”.