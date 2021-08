Fabio Caressa, giornalista di Sky, ha commentato sui suoi profili social la partita del Napoli contro il Venezia:

“Fare la partita che ha fatto il Napoli contro il Venezia, in dieci, non è facile, soprattutto senza Osimhen poiché sappiamo quanto sia decisivo. Insigne ha giocato, come fa da ormai quasi diciotto mesi, da vero capitano e da trascinatore e secondo me il Napoli non lo può perdere. Cartellini? Ne sono stati dati troppi, non va bene”.