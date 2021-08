Gennaro Tutino è ufficialmente un giocatore del Parma. L’attaccante napoletano ha lasciato la maglia azzurra per accasarsi alla corte dei ducali e ha subito ringraziato la società gialloblu per la fiducia risposta in lui. Le sue parole:

“Una nuova sfida. Un nuovo viaggio. Una nuova avventura. Da vivere insieme a questi colori Grazie al Parma Calcio 1913 per l’enorme fiducia riposta in me. Che proverò a ricambiare così come sono abituato a fare: lottando!”.