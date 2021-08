Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, conferma l’accordo tra il Napoli e il Parma per il trasferimento di un calciatore.

Tutino sarà un giocatore del Parma. il calciatore è atteso al ritiro della squadra emiliana per iniziare l’inserimento nel gruppo squadra. Nelle casse del Napoli andranno 5 milioni di euro più 1 milione di bonus per un eventuale promozione del Parma in Serie A.

Fonte: gianlucadimarzio.com