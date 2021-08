Caruso, sindaco di Castel di Sangro: “Tra Insigne e ADL non ci sono ottimi rapporti ma andrà tutto per il meglio”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’,

per parlare del ritiro azzurro: “Il periodo nel quale viene il Napoli (5 al 15 agosto) non è dei migliori. L’anno prossimo, considerato che il campionato terminerà prima, penso che la società azzurra arriverà gli ultimi dieci giorni di luglio, dopo l’eventuale ritiro di Dimaro. Ovviamente dipenderà molto dalle date che saranno scelte per la Serie A 2022/23. L’ultima amichevole sarà disputata contro il Pescara molto probabilmente. Insigne? Non ci sono ottimi rapporti con De Laurentiis, ma penso che tutto andrà per il meglio”.