Dalla Francia: Boga-Napoli, pista che si sta infiammando nelle ultime ore: i dettagli

Rimbalza una notizia clamorosa dalla Francia, più precisamente dal portale Footmercato.

Infatti, il giornalista Sèbastien Denis riporta che con tra l’ivoriano e il Marsiglia non c’è nulla e che l’Atalanta è una pista che resta viva ma pare che la più concreta sia quella partenopea.

Che l’eventuale arrivo di Jeremie Boga sancisca la partenza di Lorenzo Insigne?

Info : pour Jérémie Boga et contrairement à ce qui est annoncé ces dernières heures, rien de nouveau avec l’OL. Dossier en stand-by depuis plusieurs semaines. Il va reprendre avec Sassuolo. L’Atalanta patine et le Napoli est chaud bouillant et pourrait finalement rafler la mise. pic.twitter.com/OJ2myFGcwa— Sébastien Denis (@sebnonda) August 9, 2021