L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla vittoria del Napoli contro l’Ascoli con gli azzurri che non hanno convinto. Infatti, come riportato dal quotidiano, molti titolari hanno giocato sottotono soprattutto a centrocampo. Anche il tridente offensivo è parso poco reattivo con Osimhen che era l’unico che tentava di impensierire, in maniera concreta, la difesa ascolana. Anche la difesa, in occasione del gol dei bianconeri, è rimasta immobile.