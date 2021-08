CdS – Patto tra il Napoli e la Curva B: ecco cosa è successo a Rivisondoli!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al patto tra il Napoli e gli esponenti della Curva B nella giornata di ieri: “A Rivisondoli, prima che la sfida con l Ascoli cominci, all’ingresso dell’ albergo che ospita il Napoli, c’è un simbolico abbraccio tra gli esponenti della curva B, Spalletti, Koulibaly e Insigne: è un modo per ripartire, per stringere un «patto», per promettersi, ovviamente, «attaccamento alla maglia», ed è un impegno per provare a raggiungere quei traguardi perduti che hanno lasciato il segno”