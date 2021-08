Reggina, il ds: “Folorunsho avrebbe scelto noi in Serie B, ma il Napoli ha deciso diversamente”

Massimo Taibi, ds della Reggina, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta del Sud, riportata poi da pianetaserieb.it, in cui ha parlato di mercato, in particolare di Folorunsho. Le sue parole a riguardo:

“Noi della Reggina stavamo facendo delle valutazioni su Folorunsho, che ora sembra debba andare al Pordenone. Non ho dubbi sul fatto che, se fosse dipeso dal ragazzo, la scelta sarebbe stata quella di venire qui, ma il Napoli ha optato per una soluzione diversa. A noi non è restato che prenderne atto con profondo rispetto”.