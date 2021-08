Conference League, la Roma potrebbe sfidare Hamsik nel caso in cui il Trabzonspor battesse il Molde

Nel corso della giornata odierna si è tenuto il sorteggio degli spareggi di UEFA Europa Conference League, a cui la Roma ha assistito con particolare interesse. Di fatto, la squadra capitolina affronterà la squadra vincitrice nella gara tra Trabzonspor e Molde.

Il club giallorosso potrebbe dunque incontrare una vecchia conoscenza della Serie A e del Napoli, Marek Hamsik, nel caso in cui il Trabzonspor dovesse passare il turno. Non solo, tra le fila del club turco è presente anche un ex giocatore della Roma: Gervinho.