Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, la trattativa Luperto-Empoli sembra essere ormai perfettamente avviata e dunque in chiusura. Sarebbe un ritorno di fiamma, quello del difensore pugliese all’Empoli, vista l’ultima stagione in Toscana, 2017-18, culminata con la promozione in Serie A.