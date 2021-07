Miele: “Bayern Monaco-Napoli? I tedeschi avranno molti reduci dall’europeo…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Miele, giornalista.

“Bayern Monaco? Lunedì sono rientrati quasi tutti i giocatori dell’Europeo tranne Neuer e Kimmich che torneranno il 31 luglio. Gli altri hanno fatto i vari test e hanno ripreso ad allenarsi. Oggi ha un amichevole ma tranne Gnabry gli altri non giocheranno. Contro il Napoli, tranne Neuer e Kimmich, il resto – i vari Lewandowski, Muller e altri – giocheranno sicuramente una parte della gara, non tutti i 90′.

Nagelsmann? Lui ha avuto due amichevoli contro il Colonia e l’Ajax, una persa 2-3 e l’altra pareggiata 2-2. Una ventina di tifosi lo hanno un po’ beccato perché nelle giovanili ha giocato nel Monaco 1860, l’altra squadra della città. Però lui ha sempre dichiarato di essere un tifoso del Bayern. Non è molto amato ma onesamente sono stupidate.

Germania all’Europeo? Dopo il Mondiale vinto in Brasile Low avrebbe dovuto lasciare, invece non l’hanno mandato via e ora sono tutti stanchi e contenti che sia andato via. Ha le sue idee, ha fatto marcia indietro con Muller e Hummels, inizialmente voleva ringiovanire ma ha fatto confusione. Molti erano convinti che la Germania non andasse molto lontano, in Italia se ne parlava bene ma qui sapevano che non sarebbero andati lontano.

Per tradizione, le squadre tedesche non spendono mai tantissimo ma quello che guadagnano. Alaba, Boateng e Javi Martinez sono andati via, la squadra internamente è un po’ nervosa, Lewandowski l’anno scorso voleva andare via e ci sta ancora pensando. Ma il Bayern non spende mai quello che non ha. In Germania possono acquistare chiunque ma all’estero fanno molta fatica. Infatti non è così sicuro che arriverà il decimo Scudetto di fila”.