Fulvio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono contento della buona riuscita dell’affare, il ds Angelozzi ha fatto di tutto per portarlo a Frosinone. Giuntoli è felice dell’operazione. Formula? È un prestito secco annuale, in modo che se riuscirà a fare bene in Serie B, la massima serie non gliela toglierà nessuno”.