FOTO – Dzemaili fa gli auguri ad Hamsik. Spunta lo scatto sui social!

Oggi è il compleanno di uno dei calciatori che hanno fatto la storia del Napoli di De Laurentiis: Marek Hamsik! L’ex capitano azzurro è rimasto nel cuore dei tifosi ma anche dei compagni. Tantissimi gli ex calciatori partenopei che, nella giornata di oggi, ha fatto augurato buon compleanno allo slovacco. Tra questi c’è anche Blerim Dzemaili! Lo svizzero ha pubblicato sui social un’iconica foto. In quell’occasione infatti l’ex Torino ed Hamsik erano intenti a festeggiare il goal del definitivo 2-0 in quella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Fu quel goal di “Marekiaro” a sugellare il risultato finale ed a regalare il primo trofeo dell’era De Laurentiis nel lontano 2012. Di seguito lo scatto in questione: