Giordano: “Napoli? Ha un’ottima rosa, ecco dove potrebbe arrivare”

L’ex calciatore e tecnico Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus di Allegri e del nuovo Napoli di Spalletti.

“Allegri? Con la squadra che ha dovrà puntare al campionato in Italia, in Europa è già un altro discorso perché ci sono altre squadre di mezzo. La semifinale di Champions League sarebbe già un enorme risultato. Con Ronaldo troverà una soluzione, così come con Dybala: per me deve provarlo dietro due punte”.

“Napoli? Sarebbe già un ottimo risultato mantenere lo stesso organico dello scorso anno, quando poteva tranquillamente entrare nelle prime tre. Questo piazzamento è alla portata anche per la prossima stagione”.