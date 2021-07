Tacchinardi: “Il Napoli offensivamente è fortissimo. Su Spalletti…”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato del Napoli di Spalletti alla trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.



“Napoli? A livello offensivo è molto forte, vedremo cosa accadrà con Insigne. Serve fargli il contratto, prima lo si fa e più sarà sereno. Osimhen è un giocatore fortissimo, ha sofferto per il Covid, ma è uno che spacca le partite. Spalletti è un grande allenatore, saprà toccare le corde giuste di certi giocatori. Non parte in prima linea ma subito dopo c’è il Napoli”.



“Spalletti lo conosco, mi sembra un allenatore completo. A parte il discorso di Totti, con tanti giocatori ha avuto rapporti forti. Credo non gli manchi nulla, andrà a fare una grande stagione. Con una rosa così è già forte, se perde Koulibaly e Insigne sarebbe un colpo grosso. Se parte con questo attacco, può far male a chiunque”.