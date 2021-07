Sky- Politano mette nel mirino la Nazionale

Sky Sport ha fatto il punto sullo stato di forma di Matteo Politano.

Secondo l’emittente satellitare, l’esterno azzurro sta svolgendo un ottimo ritiro, dimostrando di essere uno dei giocatori più in forma del gruppo. In più bisogna aggiungere che Spalletti lo conosce bene, in quanto l’ha allenato all’Inter. In quella stagione Politano, giocò titolare segnando 5 reti. Questa voglia dimostrata ad inizio ritiro sembra il modo giusto per lui per puntare alla Nazionale, dopo la delusione per la mancata convocazione all’Europeo. Il ragazzo ce la metterà tutta, motivato dal fatto che con Spalletti ha tutti i colpi in canna per strappare una convocazione con la maglia azzurra.