Il giornalista del Il Roma Giovanni Scotto ha rilasciato delle opinioni sul centrocampista slovacco. Ecco le sue parole:

” Mi ha sorpreso molto Stanislav Lobotka, ha mostrato il suo talento, è tornato in ottima forma, rispetto all’anno scorso dove era molto appesantito. Ieri ha segnato anche un gran gol. La speranza è che possa mostrare di valere i 20 mln che furono spesi un anno e mezzo fa per portarlo in azzurro.”