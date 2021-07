Gattuso: “Mai visto un centrocampo così tecnico nell’Italia”

Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, durante la sua intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato anche della Nazionale italiana vincitrice dell’Europeo.

“Ho provato molto orgoglio. Abbiamo vinto con uno stile non nostro. Nella finale l’Inghilterra ha giocato all’italiana. Mancini ha cambiato direzione. Ha avuto un’intuizione che ha colpito sia noi che gli avversari. Mai visto in azzurro un centrocampo del livello tecnico di quello con Barella, Jorginho, Verratti, Locatelli e gli altri. Una mossa rivoluzionaria e vincente. Gli inglesi hanno saputo perdere e accettare le sconfitte, stavolta no, forse perché erano convinti di vincere. Non ci sono dubbi sulla loro correttezza, ma hanno scritto una brutta pagina per la loro nazione”.