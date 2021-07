Il mercato delle occasioni è sempre aperto e in queste settimane un profilo forte e non troppo costoso sta entrando nel mirino di diversi club italiani: Kaio Jorge.

La giovane stellina del Santos, che molti paragonano a Neymar, ha un contratto in scadenza nel dicembre 2021 e per sua stessa ammissione vorrebbe partire quest’estate per non lasciare il club a 0: il Santos chiede 10 milioni, a cui bisogna aggiungere la richiesta della commissione degli agenti, pari alla cifra del cartellino.

Su questo giocatore c’è l’interesse di Napoli, Milan e Juventus, ma, al momento, gli azzurri si sarebbero defilati a causa del costo troppo esoso dell’operazione.

Come riporta SportMediaset, le altre due big vogliono il giovane talentino, ma al momento sembra favorita la Juventus sul Milan, che vuole Kaio Jorge come gioiello da far crescere alle spalle di Giroud e di Ibra.