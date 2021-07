Devis Mangia, allenatore del Malta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Lorenzo Insigne e Luciano Spalletti.

Ecco quanto affermato: “Insigne? Spalletti a differenza di altri non è un gestore ma insegna calcio. Porta avanti le sue idee e credo che Insigne con l’aiuto di Spalletti possa esaltarsi ancora di più. Jorginho? Lo convocammo per un’amichevole Under 21 contro la Spagna, me lo vietarono perché la documentazione non era ancora completa”.