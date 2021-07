Colantuono: “Il calendario conta poco! Vi dico la mia sull’arrivo di Spalletti al Napoli”

Il noto allenatore, Stefano Colantuono, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla prossima stagione del Napoli. Queste le sue parole: “Napoli-Juventus alla terza? Il calendario, secondo la mia opinione, conta poco! Tutte le squadre devono affrontarsi prima o poi, personalmente guardavo sempre le ultime giornate dato che sono sempre stato impegnato nella lotta per non retrocedere.

Il ritiro è fondamentale per i nuovi allenatori e membri dello staff che devono affrontare una nuova avventura. Ci saranno molte assenze, questo è vero, ma i giocatori che arriveranno in un secondo momento, anche dal mercato, sapranno mettersi subito a disposizione. Spalletti? Nella rosa degli azzurri ci sono calciatori che ha già allenato, questo è sicuramente un vantaggio per la preparazione del campionato“.