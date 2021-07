Dino Zoff, ex portiere di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dell’attuale Europeo dell’Italia e del futuro mondiale. Di seguito le parole del portiere: “La data di domenica, 11 luglio, rappresenta ed è una data fondamentale per la mia vita e per la vita calcistica della nostra nazione. Guardando in futuro, spero che anche l’anno prossimo l’11 luglio possa essere una un momento storico per l’Italia”.