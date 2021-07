Accostato al Napoli, Matias Vecino non lascerà l’Inter quest’estate. Secondo La Repubblica, Simone Inzaghi avrebbe posto su un’eventuale cessione del centrocampista. L’ex tecnico biancoceleste stima l’uruguaiano per la sua duttilità e per le sue qualità negli inserimenti senza palla e non vorrebbe privarsene.