Corbo: “Insigne? Si saprà tutto dopo l’Europeo. Se l’Italia dovesse vincere…”

Antonio Corbo, giornalista, ha discusso della situazione del rinnovo di Lorenzo Insigne alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Insigne e De Laurentiis stanno aspettando. Non si può decidere al momento, tutto dipenderà dal calciomercato. La decisione verrà presa al termine dell’Europeo, o dopo un’eventuale vittoria contro la Spagna. In caso di vittoria dell’Europeo dell’Italia, crescerebbe l’appeal di Insigne fuori dall’Italia. Da qua si capirà se Insigne finirà sul taccuino di club come il Barcellona, e quindi tracciare la via del suo futuro”.