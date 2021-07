Il Napoli ha celebrato il compleanno di Gianfranco Zola su Instagram con un messaggio di auguri.

Il calciatore ex Napoli compie oggi 55 anni e il club partenopeo ha voluto omaggiare questo giorno importante per lui tramite un suo ritratto in foto da giovane azzurro con alcuni palloni da sfondo ed una rete alla sue spalle.

Tantissimi auguri a Gianfranco Zola da tutta la redazione di MondoNapoli.