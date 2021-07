TuttoSport – Ospina porta la Colombia in semifinale di Copa America

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a David Ospina, portiere del Napoli, e al cammino della Colombia in Copa America:

“Eccezion fatta per l’edizione del 2001, ossia quella giocata in casa e ancora oggi l’unica vinta, la Colombia era approdata alle semifinali della Copa América solamente in altre quattro occasioni, l’ultima delle quali nell’edizione Centenario del 2016 negli Stati Uniti, quando finì terza. Stavolta il grande eroe dei Cafeteros non è né un centravanti come Carlos Bacca né una mezzapunta come James Rodriguez, bensì il portiere David Ospina. L’estremo difensore del Napoli è stato infatti decisivo nella vittoria ai calci di rigore contro l’Uruguay parando due tiri dal dischetto su quattro, l’ultimo dei quali ha sancito il passaggio alla semifinale di Brasilia contro l’Argentina. A fine gara lo stesso Ospina ci ha tenuto a esaltare la prestazione del collettivo: «Per me la cosa più importante è il lavoro della squadra. Questa nazionale vuole fare cose importanti e oggi, che avevamo di fronte un grande rivale, ce l’abbiamo fatta. Adesso dobbiamo pensare subito all’Argentina»”.