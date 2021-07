Belgio, Walem: “L’Italia è cambiata, ora gioca bene! L’uomo chiave sarà Lukaku”

Johan Walem, tecnico belga dell’Anderlecht Femminile e ex calciatore dell’Udinese, ha rilasciato una breve intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell’imminente sfida tra Belgio e Italia. Le sue parole:

“In Belgio c’è un’immagine sbagliata dell’Italia. La Nazionale Italiana è cambiata, gioca bene e all’attacco. Invece noi belgi siamo diventati più cinici, perché scottati dalla sconfitta contro la Francia nelle semifinali del Mondiale 2018”.

“Se il Belgio si sia italianizzato e l’Italia si sia belgizzata? Il Belgio è micidiale in contropiede. De Bruyne vede gioco prima di tutti e sa come attivare Lukaku. L’attaccante interista per me sarà l’uomo-chiave, molto dipenderà da come la difesa azzurra riuscirà a contenerlo quando partirà nello spazio”