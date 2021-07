Radio KKN – Interesse concreto del Barcellona su Insigne e la strategia per Emerson Palmieri: le ultime

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Lorenzo Insigne e le ultime di mercato in casa Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Emerson Palmieri ha cambiato agente e questo potrà essere a favore del Napoli. L’agente vede nel club azzurro un passo in avanti per il proprio assisto ed ha buoni rapporti col club. Inoltre l’agente Zahavi, ha fatto sapere che sul contratto c’è una clausola di rinnovo annuale che potrebbe esercitare. L’altra pista potrebbe essere il ricavo della cessione di Mario Rui più altre cessioni per convincere il Chelsea con un’offerta intorno agli 11 milioni. Insigne? Il rinnovo col Napoli è tutto aperto ma la settimana prossima potrebbe esserci un colloquio tra gli azzurri ed il Barcellona. Il club balugrana potrebbe proporre alcuni esuberi in attacco. La priorità di tutti resta, però, rinnovare col Napoli. Gli azzurri prima di prendere Vaclik devono vendere prima Opsina. Restano vive le ipotesi Sepe e Sportiello”.