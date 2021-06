Elmas saluta Pandev ed il CT Angelovski con una lunga lettera

Il centrocampista macedone del Napoli, Elif Elmas, ha scritto una lunga lettera sul proprio account Instagram in cui ha ringraziato Goran Pandev ed il CT Igor Angelovski, che diranno addio alla nazionale. Queste le sue parole:

“È stato un onore per me trascorrere questi cinque anni con due di queste leggende del calcio macedone. Un grande ringraziamento per aver reso orgogliosa l’intera Macedonia. Euro 2020 è stata una grande esperienza, spero che in futuro ci saranno tali successi grazie al sostegno di tutto il popolo macedone”.