Insigne poco ispirato e sotto standard: il giudizio della Gazzetta

“Poco ispirato e sotto standard” così la Gazzetta dello Sport ha criticato la prestazione di Lorenzo Insigne. Sicuramente nel corso dei 120 minuti diversi azzurri ieri non hanno dato prova delle proprie qualità, molti erano semplicemente poco ispirati e gli errori tecnici – rispetto alle uscite precedenti – sono stati copiosi. Sicuramente la prestazione del 10 è stata sottotono, la tensione visibile sul volto di tutti compreso il suo erano evidenti e tutto ciò può aver influito. Alla fine però prima Chiesa – per sostituire un poco attivo Berardi – e Pessina – a sostituire un non ancora in forma Verratti – hanno fatto la differenza.