GdS – Fiorentina, si allontana Italiano: le alternative

Negli ultimi giorni in casa Fiorentina, sembrava fatta per l’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del club gigliato. Nelle ultime ore la pista si complica tremendamente. Il presidente Commisso non avrebbe intenzione di pagare la clausola per acquistare il tecnico dello Spezia e, tanto meno, offrire una somma ai componenti dello staff. La società viola vorrebbe, che Italiano si liberi personalmente con il contratto che lo lega al club ligure.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina starebbe valutando le altre alternative. I nomi più caldi sono Fonseca, Benitez e Tedesco. Nei prossimi giorni bisognerà scoprire se il tecnico protagonista della gloriosa cavalcata fino alla Serie A conquistata con lo Spezia, riuscirà a convincere in tempi record il presidente Platek. D’altro canto Commisso, fa sapere che fin quando la questione non sarà risolta, non avrà intenzione di sedersi a tavolino per intavolare una potenziale trattativa.