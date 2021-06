Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, la vicenda tra Italiano e la Fiorentina potrebbe avere serie conseguenze nei confronti dei viola. La Federcalcio potrebbe aprire un’inchiesta, l’oggetto in discussione sarebbe la violazione dell’articolo 95. La Fiorentina, secondo il regolamento, non poteva contattare un tesserato con un contratto pluriennale ancora attivo. Dagli USA il presidente dello Spezia dichiara di non aver mai sentito Commisso, che in realtà con l’ausilio di intermediari, ha trattato con Italiano.