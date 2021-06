Mirabelli: “Insigne senza Napoli? Sarebbe brutto da vedere”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del caso rinnovo Insigne. Di seguito le parole del direttore sportivo italiano Mirabelli: “Insigne? Il Napoli deve subito affondare il colpo e rinnovare. Il capitano è un campione e se lo merita. Lui ama Napoli e questi colori, l’ha dimostrato in passato non considerando alcune offerte. Le due parti, società e agente, devono accordarsi sul futuro in azzurro del giocatore. Non immagino e non sarebbe bello da vedere Insigne senza Napoli ma anche il Napoli senza Insigne”.