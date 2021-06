Marko Arnautovic, attaccante, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’Italia in vista della sfida di sabato contro la sua Austria. Di seguito le dichiarazioni della punta austriaca: “L’Italia? Mi ha segnato, è sempre nel mio cuore. Lì ho giocato all’Inter, una strada formidabile con la quale ho vinto tutto. Un ritorno? Attualmente non lo so, ma so che ci sono diverse voci”.