Verratti: “Jorginho? Fa sembrare tutto semplice, anche quando non lo è”

Marco Verratti, centrocampista della nazionale, ha rilasciato un’intervista a Uefa.com, durante la quale ha parlato anche del compagno Jorginho: “Jorginho? Straordinario, fa sembrare le cose che fa veramente facili, anche quando non lo sono. Lui è uno dei perni indispensabili per la squadra. Non solo non abbiamo altri con le sue caratteristiche, ma fa anche girare bene la squadra e con ottimo tempismo. Mi fa piacere che il mister abbia puntato su questo gioco, riesce ad ottenere il meglio da tutti”.