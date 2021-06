MONDONAPOLI TV – Il rinnovo di Insigne, il restyling della fascia sinistra, Berge come post-Bakayoko e gloriosi ritorni

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di giugno vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Nel primo talk si è parlato di Nuno Tavares, terzino sinistro del Benfica in orbita Napoli. La società azzurra avrebbe offerto 10 milioni più Mario Rui per arrivare al giovane classe 2000.

Il secondo talk di quest’oggi ha visto protagonista Lorenzo Insigne e il rinnovo del suo contratto. Dal ritiro della Nazionale, il capitano azzurro ha fatto sapere che al momento è concentrato per l’Europeo ma dopo la chiusura della competizione parlerà con la società azzurra.

Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United, è stato l’oggetto di discussione del terzo talk. Il calciatore norvegese è osservato attentamente dal Napoli come post-Bakayoko.

Per ultimo abbiamo dedicato uno spazio a Gianluigi Buffon, che tornerà nel suo Parma, discutendo di improbabili gloriosi ritorni in maglia azzurra: Hamsik, Lavezzi e Cavani.

