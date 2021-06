Sarà l’Austria l’avversaria dell’Italia, per il match valido per gli ottavi di finale di “Euro2020”. In merito a questa sfida, ha parlato al quotidiano Kleine Zeitung, il CT dell’Austria, Franco Foda:

“Non credo abbia senso giocare il match a Londra. Vista la situazione del Covid in Inghilterra, spero che la UEFA cambi qualcosa. Sarebbe un peccato che, per una sfida così, non ci siano i tifosi”.

Sul match contro l’Italia, ha dichiarato: “Sulla carta sembra una sfida impossibile, visto che loro non perdono da molto. Prima o poi toccherà perdere anche a loro, ma noi comunque siamo felici di essere arrivati fino a qui e di vivere questo momento”.