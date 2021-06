Il Belgio a punteggio pieno, battuta la Finlandia. Panchina per Mertens

Il Belgio, possibile avversaria dell’Italia in caso di quarti di finale, si qualifica come prima agli ottavi di finale degli Europei. Battuta la Finlandia con un netto 2-0. Il primo tempo vede il Belgio proporre ma con un possesso palla sterile e che produce poco, mentre la Finlandia gioca molto bassa. Nel secondo tempo gli uomini di Martinez accelerano il passo e trovano il gol con Lukaku, che però viene annullato per un fuorigioco millimetrico. La partita viene decisa da un autogol molto sfortunato di Hradecky, uno dei migliori in campo dei suoi e da un gol di Lukaku. Mertens resta per tutta la sfida in panchina.