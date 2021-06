A Copenhagen è appena terminata la partita tra Russia e Danimarca, la quale ha visto i danesi imporsi per 4a1: successo che ha portato la squadra di Eriksen (ancora out per il problema cardiaco) qualificarsi nel girone B al 2 posto dietro il Belgio di Mertens che ha vinto 2 a 0 contro la Filandia. A segno anche Maehle, terzino dell’Atalanta.