Corbo: “Il doppio play rallenta il gioco dell’Italia. La catena Spinazzola-Insigne non va toccata”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per me il doppio playmaker con Jorginho e Verratti è una mossa che rallenta il gioco degli azzurri. L’Italia ha giocato molto bene con la fascia sinistra che aveva Spinazzola dietro. Se tu vedi Spinazzola, capisci quanto possa rendere Insigne se non ha il vuoto dietro come con Mario Rui o con un adattato come Hysaj. Così può venire in mezzo al campo. Locatelli ha un gioco semplice, ricorda Hamsik. Non toglierei Locatelli, quella catena di sinistra non deve essere toccata. Io lascerei fuori Verratti, al rientro da un infortunio”