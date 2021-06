ULTIM’ORA – Altra sconfitta per la Macedonia di Elmas e Pandev, passa l’Ucraina a Bucarest!

Altra sconfitta e qualificazione ormai quasi impossibile per la Macedonia del Nord! Altra sconfitta contro l’Ucraina per 2 a 1 che condanna Pandev, Elmas e compagni a giocarsi le ultime chance nell’ultimo turno contro l’Olanda. Dopo un brutto primo tempo dei macedoni, l’Ucraina conduceva il gioco meritatamente per 2 a 0, grazie alle reti Yarmolenko e Yaremchuk. A nulla è servita la reazione del secondo tempo. Tutta la nazione aveva sperato in una clamorosa rimonta sul goal di Alioski che ha ribattuto in rete la respinta sul suo stesso rigore (procurato da Pandev). Ancora una prestazione piuttosto anonima per il gioiellino del Napoli, Eljif Elmas.