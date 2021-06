Olanda-Austria, finisce il match: il risultato

Finisce la partita tra Olanda e Austria che va a completare la seconda giornata del girone C. La squadra di De Boer è riuscita a vincere per 2-0. Il primo gol è arrivato da Depay che ha siglato un rigore all’11’ del primo tempo. Dopo aver sbloccato il match l’Olanda si rende diverse volte pericolosa e crea tanto, mentre l’Austria viene fuori solo nel secondo tempo. Ma il raddoppio chiude il match e arriva al 67′ da una palla stupenda di Malen per Dumfries che la spinge dentro. Grazie a questa vittoria l’Olanda si porta a 6 punti al primo posto, mentre Austria e Ucraina a 3 punti pari.