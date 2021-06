Modugno: “Zielinski può diventare il Perrotta della Roma di Spalletti”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di Zielinski nei piani di Spalletti. Di seguito le parole del giornalista sportivo: “Zielinski? Con il Napoli gli restano ancora 4 anni di contratto. Se devo scegliere un giocatore sul quale Spalletti deve fondare il suo progetto, faresti senza dubbio il suo nome. Ha le caratteristiche giuste per come gioca Spalletti e questo può portarlo a diventare il Perotta, con risultati anche migliori, della Roma di Spalletti. Inoltre con il modo di giocare dell’allenatore, può trovare molti gol e assist”.