Talbi: “Spalletti allenatore top. Con Meret il Napoli fa bene ad insistere”

Massimo Talbi, ex calciatore allenato anche da Spalletti, ha parlato del neo allenatore del Napoli, giudicandolo un grande colpo.

Le sue parole:

Ho avuto Spalletti per due mesi, al Venezia, prima di andare al Manchester United. Quando mi ha rivisto, mi ha maledetto perché gli feci gol contro. Posso dire che è un allenatore meticoloso, che cura i dettagli al massimo. È un top player come allenatore ed il Napoli ha fatto davvero un acquisto importante. Meret? Il Napoli fa bene a dare fiducia e far crescere questo giovane, anche perché dopo Donnarumma.