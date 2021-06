Castellacci: “Ottima idea la proposta del corso di primo soccorso”

Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“I test d’idoneità sportiva che si fanno in Italia sono all’avanguardia. La stessa Inter è molto severa su questo aspetto. Ben venga che i calciatori facciano un corso di primo soccorso come proposto da Gravina. In questo gruppo di Mancini c’è una bella unione. Sono d’accordo con Lippi quando dice che questa Nazionale ricorda quella del 2006 come alchimia raggiunta dal gruppo. Vediamo nelle difficoltà come reagiranno questi ragazzi, è li che si capirà la loro forza reale”.