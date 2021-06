Sky Sport – Il Prof. Castellacci: “Kjaer ha salvato la vita a Eriksen”

Il professore Enrico Castellacci, per molti anni medico della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’arresto cardiaco di ieri di Christian Eriksen: “L’evento di ieri è stato drammatico e in Italia abbiamo avuto un episodio simile con Morosini. Per fortuna, diversamente da quello che è successo a Morosini, oggi Christian sta bene e ne parliamo in maniera felice. Kjaer è stato bravissimo perché si è accorto subito della gravita della situazione. Il difensore del Milan, mantenendo la lingua a Eriksen, ha salvato la vita al centrocampista dell’Inter. Naturalmente sono stati bravissimi anche i medici con il loro intervento che è stato fondamentale”